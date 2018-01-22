Bahçeli: Afrin darmadağın edilecektir kaçış kurtuluş yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin Kızılcahamam'da yapılan Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu
ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu. Bahçeli şu mesajları verdi:
ABD'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır. Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında kamufle edilen PYD-YPG'nin hesabı görülmeli, defteri dürülmeli, şehitlerimizin aziz ruhları şad edilmelidir. Bunun başka yolu kalmamıştır. Ya Afrin yıkılsın, ya da teröristler yakılsın. Ya istiklal ya ölüm, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar şehadet. Bundan sonra Türkiye
'nin teröristleri yakaladığı, bulduğu, üredikleri mahal ve yerlerde imha etmesi tarihe ve ecdada karşı ertelenemez bir görevdir. Bu görev şeref bahsidir, hamdolsun yerine getirilecek, inancım odur ki Afrin darmadağın edilecektir. Bundan kaçış kurtuluş yoktur. OPERASYONA TAM DE STEK
Türkiye, uzun süredir terör örgütü PKKPYD'nin koruyup kolladığından dolayı ABD'yi uyarmıştır. ABD verdiği hiçbir sözde durmamıştır. Ortaklık ve müttefiklik hukukunu çiğnemiştir. En son olarak, teröristlerden kurulu sözde kuzey ordusunu kurmaya kalkarak bardağı taşırmıştır.
Kahraman Mehmetçik yalnız değildir, nice Mehmetler vatan sathında onlara katılmak için hazırdır. Hükümet yalnız değildir, MHP yanındadır. Devlet asla yalnız değildir, millet vardır ve ayaktadır. Türkiye'ye kanlı silahlarını çevirenler buna pişman edilmelidir. Mücadeleyse mücadele, cansa can, feda olsun vatana diyor, Allah'tan kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. CUMHURBAŞKANI'NDAN TEŞEKKÜR
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak operasyona verdiği desteği ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da duyarlılığından ötürü Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.