Bölge insanına barış için oradayız

AK Parti Çanakkale
İl Kongresi'ne de katılan Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin ne Suriye'nin ne başka ülkenin bir karış toprağında gözü olmadığını belirtti. Yıldırım "Ülkemize yönelen açık terör tehdidini yok etmek için oralardayız. Meşru müdafaa hakkımızı, ne olduğunu, nasıl kullanacağımızı çok iyi biliyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak hukukumuzu da hudutlarımızı da koruyoruz. Bizim terörle mücadelemiz bilinmelidir ki bütün dünyanın iyiliği içindir. Zira bölgesel barış, dünya barışının güvencesidir" dedi.