Bu bir milli mücadeledir karşımıza çıkanı ezeriz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tofaş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti. Erdoğan'ı salona girişinde binlerce Bursalı karşıladı. İçerde ve dışarda iki ayrı konuşma yapan Erdoğan özetle şunları söyledi:

MEHMETÇİĞİMLE KOVALAYACAĞIZ: Onlar kaçacak, Mehmetçiğim, bizler birlikte kovalayacağız. Dün, Kütahya'da ne demiştim, 'Operasyon fiilen başladı' ve 17.15 gibi uçaklarımız havalandı, bombalamaya başladı. Şimdi kara harekâtı devam ediyor. Durmak yok, yola devam.

MEYDANA ÇIKAN BEDELİNİ ÖDER: Bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız, biliniz ki güvenlik güçlerimizin sizin boynunuzdadır. İstediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz yerli ve milli duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız, siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi? Nasıl dağdakileri ininden çıkardıysak, sizlere de asla o meydanları bırakmayız. Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler, bunu da böyle söylüyorum. Zira bu, bir milli mücadeledir. Bu mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz, bu böyle bilinsin. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok.

DURDUK DURDUK VURDUK: PKK, PYD, YPG, bunlar desteklendi ve bunların bir kısmı Afrin'e yerleştirildi. Nereden? 2 bin kilometre karelik alan var ya bu alanın güneyinden. Biz bunların takipçisi olarak durduk, durduk, durduk, bir gece ansızın vurduk ama işimiz çok, daha yapacağımız çok şey var.

TÜRK MİLLETİYLE BAŞ EDEMEZSİNİZ: Afrin'de yüzde 55 Arapların, yüzde 35 sonradan yerleştirilmiş Kürtlerin ve yüzde 6-7 civarında Türkmenlerin. Şimdi bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek. Hedefimiz 3.5 milyon Suriyeli topraklarımızda var mı? Var. İşte bizim topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndermek. Şu anda attığımız, bizim attığımız adımlar da şu var. Bölücü terör örgütüne karşı atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atıyoruz, atacağız. Buradan taviz vermemiz mümkün değil. Bu PKK, PYD, YPG'yi, evelallah ülkemizde hiçbiri kalmayana dek bunların hepsini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Bunlar şu operasyonlardan sonra bir daha karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Sadece uzaktan atıp tutarak, 'Bizim arkamızda Amerika var, bize silahları gönderiyor' diyerek, Türkiye'yle, Türk milletiyle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz."

ABD FETO'YU KİRLİ BEZ GİBİ SOKAĞA ATACAK

Rabia işareti yaparak alandakilerden bunu unutmamasını isteyen Erdoğan, burada ayrılık olmadığını, birliğin var olduğunu bildirdi. Erdoğan "Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Neymiş? 'Paralel devlet.' Asla ve kata nerede bulursak onları da ya kodese... Ya da kaçacakları delik arayacaklar. Çünkü bu Feto denilen alçak, bu ümmeti ne yaptı? Parçaladı. Ona fırsat vermeyeceğiz. Zannediyor ki 'ABD beni burada saklar, tutar.' Yok. O da seni bir müddet tutacak, saklayacak ondan sonra kirli bez gibi sokağa atacak" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA: BU UĞURDA ŞEHADET DE OLUR GAZİ DE OLUR BAY KEMAL...

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin Harekâtı ile ilgili tavrını da eleştiren Erdoğan şunları söyledi: 'Yok, kan dökülmesini istemiyoruz, yok şu.' Sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur. Dünyada milletin değerlerine bu kadar yabancı, ülkesinin tarihine bu derece husumet besleyen başka bir ana muhalefet var mıdır bilmiyorum. 'Türkiye'nin şurada ne işi var?' Öyle diyor ya ana muhalefet. 'Burada ne işi var?' diyenler, hem bu ülkenin hem bu milletin gerçeklerinden bihaber olanlardır. Türkiye, oralarda olmak zorundadır Bay Kemal. Türkiye milli bekası için yılanın başını ezmek mecburiyetindedir Bay Kemal. Hem kendimiz hem de umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz için gerekli gördüğümüz her yerde varlık göstereceğiz.