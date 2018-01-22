Fetih duasıyla bekleyeceğiz

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısıyla 81 ilde camilerde Afrin operasyonun başarısı için dua edilip Fetih Suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camisi'nde dua etti. Erbaş, "Allah'ım şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, tefrikaya düşmekten bizleri muhafaza eyle" diyerek dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zeytin Dalı Harekâtı dolayısıyla tüm müftülükler ile Diyanet personeline bir mesaj gönderdi. Erbaş, mesajında Türk askerinin başarısı için tüm camilerde yatsı ve sabah namazı öncesi ve sonrası Fetih duası okunmasına Zeytin Dalı Harekâtı sona erene kadar devam edileceğini kaydetti. Bursa Ulu Cami'deki duaya Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İzmit Orhan Camisi'ndeki duaya ise Başbakan Yardımcısı Fikri Işık katıldı.

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