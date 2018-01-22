HDP'li Önlü hakkında soruşturma

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Önlü'nün sosyal medya hesabından "...Türk devleti Afrin'e saldırıyor çünkü Kürtlere ve Kürt kazançlarına aykırı..." ifadeleri yer alan İngilizce metin ve yaralı bir çocuk fotoğrafı içeren paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Önlü hakkında, "Tu¨rk milletini, Tu¨rkiye Cumhuriyeti devletini, Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisini, Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨ku¨metini ve devletin yargı organlarını alenen as¸agˆılama" suçunu düzenleyen ve 2 yıla kadar hapis cezası öngören Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.