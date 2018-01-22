Kadıköy'de eylem yapan 12 şüpheli gözaltına alındı

PKK-PYD PROPGANDASI YAPAN 18 KİŞİ GÖZALTINDA

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yaptığı belirlenen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yapanlara yönelik soruşturmada 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve gözaltı kararı verildi.



Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalama işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. .