Sokağa çağıran HDP’lilere jet soruşturma

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü PYD/PKK hedeflerini vurmasının ardından HDP ve FETÖ Türkiye karşıtı ittifak da yine bir araya geldi. Harekâtla ilgili Demokratik Toplum Kongresi, KCK ve Murat Karayılan'ın birbirini izleyen destek çağrıları karşılık bulmadı. Vatandaşlar günlük olağan hayatını sürdürdü. FETÖ firarisi Said Sefa, Twitter'dan Mehmetçiğe "Bu savaşla kardeş halkları zulümden kurtardığınız yok. Kardeş halkları katlediyorsunuz" iftirası attı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım ise TSK'nın Afrin'de terör hedeflerine yönelik harekâtını "işgal girişimi" olarak nitelendirip halkı sokağa çağırarak provokasyona başladı. Yıldırım bütün parti teşkilatlarına gönderdiği notta, "Bu işgal girişimi sürdükçe asla durmayacağız. Kobane'yi savunduğumuz gibi Afrin'i de savunacağız. Afrin'e saldırı tüm Kürtlere saldırıdır" ifadeleriyle sokak çağrısı yaptı. HDP Genel Merkezi'nin operasyon başladığı andan itibaren attığı Twitter mesajlarında ise, "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır" ve "Bu operasyon bir işgal girişimidir" gibi provokatif söylemler dikkat çekti. Van Milletvekili Yıldırım ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven hakkında soruşturma başlattı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında da sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhurişet Başsavcılığı harekata ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi. Kadıköy'de harekatı protesto etmek isteyen 12 kişi gözaltına alındı.

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