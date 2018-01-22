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Son dakika haberi: Avrupa'nın göbeğinden ''na büyük destek

Son dakika haberi... Boris Johnson, harekatıyla ilgili olarak, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 14:57
Son dakika haberi: Avrupa'nın göbeğinden 'Zeytin Dalı'na büyük destek

Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE SINIRLARINI GÜVENDE TUTMAYI İSTEMEK KONUSUNDA HAKLI"

"Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esed rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç."

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Son dakika haberi: Avrupa'nın göbeğinden 'Zeytin Dalı'na büyük destek
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