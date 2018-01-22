Son dakika haberi: Avrupa'nın göbeğinden 'Zeytin Dalı'na büyük destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE SINIRLARINI GÜVENDE TUTMAYI İSTEMEK KONUSUNDA HAKLI"

"Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esed rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç."