Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi: , Alman mevkidaşı ile görüştü

, Almanya Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 22.1.2018 17:14 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 17:29
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü

, Almanya Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Gabriel bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Almanya'nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Çavuşoğlu, "Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımları memnuniyetle karşılıyoruz. " demişti.

Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eliyle Türk çayı ikram etmişti.

Çavuşoğlu AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, Gabriel'in kendisini Almanya ziyaretinde evinde ağırladığını anımsatarak, Türk kültüründe de yeri olan bu tür davranışlara iki ülke halkının da karşılıklı güven tesis etmek için ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN