Son kararınız mı Sayın Macron?

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Sayın Macron, meşru, egemen bir devlet olan Türkiye, tüm ülkeleri ve uluslararasıkuruluşları bilgilendirerek "Zeytin Dalı" operasyonuna başladı.

Hedef Avrupa'nın ve AB'nin terör listesinde bulunan PKK'nın Suriye kolu ve DEAŞ...

Yani Türkiye'nin hamlesi, NATO'nun operasyonla ilgili dünkü açıklamasında da vurgulandığı gibi "savunma, meşru müdafaa hakkını kullanmasından" ibaret.

Zira bu terör örgütleri Türkiye'deki ve tüm dünyadaki terör faaliyetlerine, aralarındaAfrin'in de bulunduğu terör üslerinden lojistik sağlıyor.

Daha dün, bu bölgedeki teröristler tarafından sınırdaki Türk şehri Hatay'a fırlatılan roketyüzünden 1 vatandaşımızı kaybettik. 32 yaralımız var.

Duymuşsunuzdur, Reyhanlı ilçesinden bahsediyorum... Birkaç yıl önce de aynı yerden gelen teröristlerin 52 kişiyi öldürdüğü ilçe...

Tıpkı sizin ülkenizdeki terör katliamlarında olduğu gibi.

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Evet, Sayın Cumhurbaşkanı tablo bu kadar net.

Ve siz gerçeğin tüm bu çıplaklığına rağmen hâlâ, müttefikiniz Türkiye'nin operasyonunukaygı verici bulan açıklamaya katılıyor musunuz?

Ülkenize, ABD'ye ya da başka bir devlete hak olanı Türkiye için lüks mü buluyorsunuz?

3.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak Avrupa'nın "güvenliğini" bonkörce koruyan Türkiye'nin, bölgedeki terör karşısında kılını kıpırdatmamasını mı istiyorsunuz?

Yapmayın Sayın Cumhurbaşkanı...

İnanmıyoruz!

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