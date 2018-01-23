Afrin hallolacak geri adım yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Sanayi Odası (ASO) 54. Yıl Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan şöyle konuştu:
Sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen milli birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit eden terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı
Harekâtıyla vurmuştuk. Şimdi bazı yazarçizer vesaireler bu operasyonlarımızı Kürtlere karşı ilan edip hedeften saptırma gayreti içinde. Kürt vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Olay Kürt koridoru meselesi değil, terör koridorunu yok etme meselesi.
Suriye'nin kuzeyinde bize karşı yönelmiş kaç yıldır devam eden tacizler var. Bugün Hatay
'daki enerji santralimizin olduğu yere attıkları havanla bir şehidimiz var. Mücadele içinde şehidimiz de gazilerimiz de olacak. Bunun bedelini çok çok ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Ama biz bu yoldan geri duramayız. Kararlılığımız ortada. Ne dedik Afrin hallolacaktır, Afrin'den geri adım atmak yok. Rus dostlarımızla mutabakatımız var, diğer koalisyon güçleri ve ABD ile konuştuk.
Bunları ikili, heyetler arası görüşmede de Sayın Trump'a söyledim fakat dinlemediler. Siz bilirsiniz dedik siz yolunuza biz yolumuza. 5 bin TIR silah getirdi ABD bu bölgeye, terör örgütlerine dağıtıldı. Bugün Suriye'nin kuzeyinde 20 kadar ABD üssü var. Şu anda 2 bin kadar kargo uçağıyla bölgeye silah taşınmıştır. TOPRAKTA GÖZÜMÜZ YOK
Ülkemizin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır. Türkiye'nin bu operasyonlardaki temel amacı milli güvenliği yanında Suriye'nin toprak bütünlüğü ile Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. Yaptığı meşru operasyonlar sebebiyle Türkiye'yi eleştirenlerin hiçbirinin derdi Suriye halkının sıkıntılarının çözümü ve geleceği değil. Türkiye, Afrin'de Kürtler'e karşı değil oradaki terör örgütüne karşı mücadele etmekte. Terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında bize en büyük teşekkür Afrin'deki Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir.
Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. ABD, "Süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı" diyor. Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu? Biz iktidara gelmeden önce siz Irak'a girdiniz. Hâlâ Irak'tasınız. Koalisyon güçleriyle buradasınız. Orada durmaya merakımız yok, çekilmesini de biliriz. Bunun için birilerinden icazet almak gibi derdimiz yok. BM Güvenlik Konseyi'ni bölücü terör örgütü Afrin'de kendisine tabi olmayanları vahşice infaz ederken toplantıya çağırmayanların şimdi böyle bir girişimde bulunmaya hakları yok. Hiçbir yeri işgal etmek gibi amacımız yok. Tek gayemiz gönülleri fethetmek. Ecdadımız böyle yapmış, biz de yapacağız.
Terör koridoru oluşturmak için getirilen 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu silah bugün sadece bize karşı kullanılıyor olabilir. Yarın bu silahlar onları gönderen ülkelere de dönecektir. Dün Reyhanlı'yı hedef alan roketlerin yarın hangi Avrupa ya da ABD şehrini vuracağını kimse bilemez.
Bu hain projenin nihai hedefinin Türkiye olduğunu görmemek, anlamamak için aptal olmak gerekir. Bu ülkede kimse saf değil aptal da değil. Zihnini ve ruhunu emperyalist güçlere kiraya vermiş bir avuç hain dışında hangi görüşten, meşrepten, kökenden olursa olsun tüm Türkiye vatandaşı gerçekleri görüyor, biliyor. Vatandaşlarımızın tamamı çok güçlü destek veriyor. Bizim bir 'Kızılelma'mız var bunu yaklaşık bir ay kadar önce yine konuşmamda açıklamıştım biz o hedefe doğru giriyoruz. BAŞKOMUTAN KÜLLİYE'DEN YÖNETTİ
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, dün akşam Külliye'nin Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde video konferansla Zeytin Dalı Harekâtı hakkında yetkililerden bilgi aldı, direktifler verdi. İlk olarak harekâtın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekât Merkezi'ne bağlanan Erdoğan, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı Harekât Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi'ndeki generallerle konuştu, muvaffakiyetler diledi. Erdoğan Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep valileriyle de görüştü.