Bozdağ: Kimse süre tayin edemez

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
, Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulu devam ederken, gazetecilere toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ özetle şunları söyledi:
(ABD'nin 'harekat süreli ve sınırlı olmalı' açıklaması) Ne kadar süreceğini defalarca açıkladık; bu harekat terör örgütleri, teröristlerin tamamı bölgeden temizleninceye kadar sürecektir. Bu kaç gün olur onu bilemeyiz, kestiremeyiz de. En kısa sürede başarmayı hedefliyoruz. Kimsenin süre ve sınır tayin hakkı yoktur. Türkiye kendi göbeğini kendi kesecektir. (Rusya'ya garanti verildiği iddiası) Türkiye'nin Rusya veya başka ülkeye verdiği bir garanti yoktur. Hedefimiz Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek.