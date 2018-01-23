Çığ şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 asker, dün onbinlerce vatandaşın katıldığı cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.

36 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi. Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehidin cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile il protokolü katıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan (25) da memleketi Çankırı'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Kürşat Kapdan'ın, sağanağın başlamasıyla montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna örtmesi, törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek (27), Mersin'de toprağa verildi. Tek için yapılan törende şehidin babası Salim ile annesi Sebahat Tek ve yaz aylarında evlenmeyi planladığı nişanlısı Ayşe Başbudak'ı yakınları ve askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehit Tek, Musallı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe'nin cenazesi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün (23) cenazesi de Denizli'de toprağa verildi. Öz'ün babasının halası Kamile Tekin (85) yaşadığı acıya dayanamayarak taziye evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Öte yandan 4 Aralık'ta Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevi bahçesindeki kuyudan sızan metan gazından zehirlenen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Böylece aynı olayda şehit düşen asker sayısı ikiye yükseldi.

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