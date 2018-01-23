‘Daima yanınızdayız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni"ne mesaj gönderdi: "Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve 15 Temmuz'da şehit olan, gazilikle şereflenen kardeşlerimiz, bu büyük davanın günümüzdeki sancaktarlarıdır. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna sevdiklerini toprağa veren, gazi olan her kardeşim bilsin ki Türk milleti ve devleti daima yanında. Milletimizin her ferdi ve devletimizin her kurumunun şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin çarpan yüreği olacağına, yanıbaşlarında bulunacağına inanıyorum."