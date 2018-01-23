Dışişleri Bakanlığı: Rusya’ya hiçbir taahhüt vermedik

Dışişleri kaynakları Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından ortaya çıkan iddilara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynaklar harekâtın kapsamının Afrin'le sınırlı olacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddialarını reddetti. Harekâtın meşru müdafaa hakkına dayandırılarak yapıldığı, harekâtın Suriye'deki siyasi çözümü etkilemeyeceği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada Soçi'deki toplantıda Suriyeli Kürtlerin de olacağını ifade etmişti. Kaynaklar, "YPG Kürtleri temsil etmiyor. PKK'nın bir parçası olan örgütü kesinlikle istemiyoruz. İstemediğimiz kimse oraya gelemez" ifadesini kullandı. Kaynaklar, ayrıca Türkiye'nin Rusya ve ABD ile ilk günden beri koordinasyon halinde olduğunu ifade etti.

FRANSA: AFRİN İÇİN DEĞİL

Bu arada Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırması konusuna Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian, Twitter üzerinden açıklıklık getirdi. Le Drian, toplantının sadece Suriye'deki insani durumla ilgili olduğunu, Afrin konusunun gündemde olmadığını belirtti.

"AFRİN, PYD/PKK'NIN YÜZÜNÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEK"

SETA İstanbul Genel Koordinatörü ve İstanbul Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Suriye sahasına Türkiye'nin ikinci kez güç kullanarak müdahale etmesinden ciddi şekilde rahatsız olduğunu ifade eden Altun, şunları söyledi: "Afrin operasyonu başarılı olursa ABD'nin Suriye politikasını zor durumda bırakacak. Türkiye'nin müdahalesi ABD güdümündeki YPG unsurlarını da harekete geçirecek. Bu durum ABD'nin YPG'yi PKK'dan ayrı tutma stratejisini boşa çıkaracak. Türkiye, Afrin'den sonra Menbiç, Kuzey Irak, Cezire ve Ayn el-Arab'daki PKK varlığını hedef alacak. Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanıyor ve haklı olmanın özgüvenini yaşıyor, haklı olduğunu daha net bir biçimde anlatabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en başından itibaren operasyonun ne anlama geldiğini, kameralar önünde izah ediyor."