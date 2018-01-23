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FETÖ şüphelisi eski başkatibi tutuklandı

Yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan eski başkatibi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 16:38
FETÖ şüphelisi eski Dışişleri Bakanlığı başkatibi tutuklandı

Yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan eski DışişleriBakanlığı başkatibi Mustafa Mücahit Uludağ tutuklandı.

Uludağ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından, adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Uludağ, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde sorgulanan Uludağ, tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullah��ı Terör Örgütü soruşturmasında, örgütün kriptolu haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtilen Uludağ'ın, yurt dışına çıkmak isterken geçen hafta Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalandığı öğrenildi.

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FETÖ şüphelisi eski Dışişleri Bakanlığı başkatibi tutuklandı
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