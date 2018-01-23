Milletimiz harekâta tam destek veriyor

Başbakan Binali Yıldırım
, Afrin operasyonu ile ilgili bilgilendirmek için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nu Çankaya Köşkü'nde ağırladı. 50 dakika süren görüşmenin ardından iki lider basın açıklaması yaptı. Yıldırım, şunları söyledi:
Harekâtın adı Zeytin Dalı. Bu ad çok anlamlı. Afrin zeytini ile meşhur. Bir barış harekâtıdır. Afrin'deki Arap, Kürt, Türkmen diğer etnik grupların PKK-DEAŞ baskısından kurtarılması ve özgürlüklerine kavuşturulması amacımız.
Hassasiyetlerimiz nedir? Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede terör örgütlerinin baskı zulüm yaparak halkı yıldırmasının önüne geçilmesi, sivillerin zarar görmemesi.
Şu ana kadar bir asker kaybımız yok. Ancak Kilis'te taciz saldırıları olmuş ve bir askerimiz hafif yaralanmıştır. Bugün (dün) Kırıkhan'a bir füze gönderilmiş ve bir TEDAŞ görevlisi şehit olmuştur.
Harekâta milletimiz tam anlamıyla destek vermekte. Mehmetçiğimizin başarısı için duasını sürdürmekte. Başta ana muhalefet ve değerli genel başkanı olmak üzere, MHP de harekâta tam destek
vermekte. Harekâtın karşısında cılız bazı çatlak sesler çıkmakla beraber herhangi bir kayda değer olay meydana gelmemiştir. Kılıçdaroğlu ise "Coğrafyamız sınır güvenliğine önem vermemizi zorunlu kılıyor. Operasyon, kaçınılmaz olarak gündeme gelmiştir" dedi.