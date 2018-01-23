NATO'dan flaş açıklama

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Türkiye'nin güvenliğini koruma hakkı olduğunu, ancak Afrin harekatı sırasında tehditlere orantılı yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, bir televizyonda katıldığı canlı yayında Türkiye'nin Afrin'deki teröristlere yönelik Zeytin Dalı operasyonunu değerlendirdi.

İşte Gottemoeller'in NTV'deki açıklamalarından satır başları:

"NATO, operasyonun ilk anında beri çok net bir şekilde Türkiye'nin güvenlik endişeleri olduğunu söylemiş ve son derece büyük bir terör tehdidiyle mücadele ettiğini belirtmiştir. Türkiye, saldırıların büyüklüğü ve sayısı dikkate alındığında son dönemde terörle en fazla mücadele eden ülke olarak dikkat çekmiştir.

"TÜRKİYE'YE KORKUNÇ BİR TEHDİT VAR"

Neyse ki son dönemde, bu saldırıların azaldığını görüyoruz ancak son derece korkunç bir tehdit var.

Yılardır olduğu gibi, Awacs adı verilen uçaklarla erken uyarı sistemleri çok uzun yıllardır Türk hava sahasında çok etkili. Bu uçakları yıllardır uçuruyoruz.

İspanya ve İtalya da Patriot bataryalarıyla ve Samp T sistemleriyle katkıda bulunmaya devam ediyorlar.

Tüm güvenlik endişelerine karşı Türkiye'yle birlikte çalışacağız. Türkiye'nin talep ve ihtiyaçlarına göre birlikte çalışmaya devam edeceğiz."