Haberler Gündem Haberleri Ağababalarına da dünyayı dar edeceğiz

Ağababalarına da dünyayı dar edeceğiz Devlet övünç madalyaları şehit yakınları ve gazilere törenle verildi. Başbakan Yıldırım, “Şehitlere sözümüz var. Teröristlere ve ağababalarına dünyayı dar edeceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 24.1.2018