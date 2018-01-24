Başbakan Binali Yıldırım
, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, şehitler için dua edildi. Yıldırım yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin önemli mesajlar verdi: ŞEHİTLERE SÖZÜMÜZ VAR
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Devletin başı dara düştüğünde bayrağımıza en küçük bir tehdit olduğunda aziz milletimiz olaya el koymuştur. Biz cephelere oğlunu vatana kurban olsun diye ellerine kına yakarak yollayan bir milletiz. BAŞLARINA YIKACAĞIZ:
Bu harekât son terörist yok oluncaya kadar devam edecek. Şehitlerimize sözümüz, gazilere borcumuz var. Bayrağımızı indirmeyecek, teröristlere ve onların ağababalarına da dünyayı dar edeceğiz. Bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu başlarına yıkacağız. Ona buna güvenmesinler. Unutmasınlar çay gider kum kalır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yaptığı konuşmada "Vatan için ölüme seve seve giden evlatlarımız, eli öpülesi annelerimiz var. Bu ülkenin böyle kahraman evlatlarıanneleri olduğu sürece kimse vatanımızı bölemeyecek" dedi. ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın mesajı da okundu. Erdoğan mesajında, büyük zaferlerin ardında büyük kahramanların bulunduğunu belirterek, özetle şu görüşleri paylaştı: Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda, 15 Temmuz'da şehit olan, gazilikle şereflenen kardeşlerimiz bu büyük davanın günümüzdeki sancaktarlarıdır. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna sevdiklerini toprağa veren, gazi olan her kardeşim bilsin ki Türk milleti ve Türk devleti daima onların yanındadır.