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ve İstanbul’da ’çulara yeni operasyon: 20 gözaltı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcılarına yönelik merkezli düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda örgüt elebaşı Gülen’e ait çok sayıda kitap ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 15:42

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcısı ve örgütle iltisaklı şüphelilere yönelik Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 GÖZALTI

Antalya'da 18, İstanbul'da 1 adreste 22 şüpheli hakkında arama ve gözaltı işlemi uygulandı. Şüphelilerden 8'i kadın 20'si ekiplerce gözaltına alınırken 2 şüphelinin firari olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirilirken dijital materyaller incelenmek üzere el konulduğu belirtildi.

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Antalya ve İstanbul’da ByLock’çulara yeni operasyon: 20 gözaltı!
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