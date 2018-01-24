Antalya ve İstanbul’da ByLock’çulara yeni operasyon: 20 gözaltı!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı ve örgütle iltisaklı şüphelilere yönelik Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 GÖZALTI

Antalya'da 18, İstanbul'da 1 adreste 22 şüpheli hakkında arama ve gözaltı işlemi uygulandı. Şüphelilerden 8'i kadın 20'si ekiplerce gözaltına alınırken 2 şüphelinin firari olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirilirken dijital materyaller incelenmek üzere el konulduğu belirtildi.