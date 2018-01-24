Bu toprakları yurt yapan şehitlerimizdir

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bakanlık ve özel sektör çalışanlarıyla bölgedeki masum insanlar ve Mehmetçik'in hizmetinde olduklarını ifade etti. Bölgedeki tüm insanların barış, huzur ve güvenliği için Afrin'e giden Mehmetçik'e her alanda destek vermeye hazır olduklarını belirten Albayrak, şehit olan Toroslar TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş'ın da Hatay
'ın Kırıkhan ilçesi sınır bölgesindeki AFAD
çadırlarının elektrik ihtiyacının karşılanmasında görevlendirildiğini aktardı. Elitaş'ın terör örgütü PKK-PYD tarafından atılan roket nedeniyle hayatını kaybettiğini bildiren Albayrak, şunları kaydetti: "Şahin kardeşimizin ailesi ile yaptığımız taziye görüşmesinde, ailesinin metaneti ve milletimize duaları bizlere bir kez daha ne kadar büyük ve kahraman bir milletin mensubu olduğumuzu gösterdi. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın taziyelerini de ilettik. Bu kutsal görevde şehadete yürüyen Şahin kardeşimizin aziz hatırasına sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bakanlığımız bünyesinde görevlendirdiğimiz Müsteşar Yardımcımız başkanlığındaki heyet ailenin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenecektir." Şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesine de başsağlığı dileyen Albayrak, "Şehitler tepesini boş bırakmayan iki kahraman kardeşimiz, Şahin ve Musa Astsubaya Rabbim'den rahmet, ailelerine de sabrı cemil niyaz ediyorum. Onlarla birlikte, bu mücadelede Mehmetçiğimize kardeşlik eden Özgür Suriye Ordusu'ndan şehit düşen kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Bu toprakları bize yurt yapan, terörle mücadelede kaybettiğimiz asker, polis, sivil tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.