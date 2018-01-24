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Erdoğan, Putin ve Macron’la Zeytin Dalı Harekâtı’nı görüştü

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018
Erdoğan, Putin ve Macron’la Zeytin Dalı Harekâtı’nı görüştü
, Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün akşam telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan ve Putin görüşmesinde, Afrin'de icra edilen operasyon dahil 'deki gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin bölgesini / ve gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı. 'nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, Suriye meselesinde Rusya'yla eşgüdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti. İki lider, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI
Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la da Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin söz konusu operasyonu, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı. İki lider, Suriye meselesinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldılar.
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Erdoğan, Putin ve Macron’la Zeytin Dalı Harekâtı’nı görüştü
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