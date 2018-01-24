Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İngiliz spikere anlamlı yanıt

İngiliz spikere anlamlı yanıt

Giriş Tarihi: 24.1.2018
İngiliz spikere anlamlı yanıt
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, İngiliz Channel 4 TV'nin ana haber bülteninde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Spikerin, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile hareket eden Özgür Ordusu da Suriye rejimi tarafından terör örgütü sayıldığı" şeklindeki iddiasına sert yanıt veren Aybet, "Bu konuda son derece yanlış bilgilendirilmişsiniz. Bilgileri kontrol etmelisiniz. ile hareket eden bir terör grubu değildir. ABD tarafından da eğitilmiş ve donatılmıştır. Bu konuyu çektiğiniz yön bütünüyle yanlış" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz spikere anlamlı yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN