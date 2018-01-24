İngiliz spikere anlamlı yanıt

Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, İngiliz Channel 4 TV'nin ana haber bülteninde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Spikerin, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile hareket eden Özgür Suriye
Ordusu da Suriye rejimi tarafından terör örgütü sayıldığı" şeklindeki iddiasına sert yanıt veren Aybet, "Bu konuda son derece yanlış bilgilendirilmişsiniz. Bilgileri kontrol etmelisiniz. Türkiye
ile hareket eden ÖSO
bir terör grubu değildir. ABD tarafından da eğitilmiş ve donatılmıştır. Bu konuyu çektiğiniz yön bütünüyle yanlış" dedi.