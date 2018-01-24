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Komşu’ya deliller iletildi: 8 firari askerden 4’ü katil

STELYO BERBERAKIS Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018
Komşu’ya deliller iletildi: 8 firari askerden 4’ü katil
Türkiye, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a firar eden 8 'cü askerle ilgili iade talebini dün yineledi. Bu kez Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar başkanlığındaki heyet, Atina'ya giderek Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'i ziyaret etti. Uçar, Yunan bakana "8 firari askerden 4'ünün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sivillere ateş açan helikopterde bulunduklarını ve açılan ateş sonucunda 1 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını" gösteren belge ile delilleri içeren dosyayı teslim etti. Uçar, "Yunan yargısının bu delilleri göz önünde bulundurarak Türkiye'nin iade talebini kabul etmesini bekliyoruz" dedi.
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Komşu’ya deliller iletildi: 8 firari askerden 4’ü katil
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