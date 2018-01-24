Komşu’ya deliller iletildi: 8 firari askerden 4’ü katil

Türkiye, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a firar eden 8 FETÖ
'cü askerle ilgili iade talebini dün yineledi. Bu kez Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar başkanlığındaki heyet, Atina'ya giderek Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'i ziyaret etti. Uçar, Yunan bakana "8 firari askerden 4'ünün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sivillere ateş açan helikopterde bulunduklarını ve açılan ateş sonucunda 1 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını" gösteren belge ile delilleri içeren dosyayı teslim etti. Uçar, "Yunan yargısının bu delilleri göz önünde bulundurarak Türkiye'nin iade talebini kabul etmesini bekliyoruz" dedi.