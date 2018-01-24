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Köyler tek tek düşüyor

Afrin harekâtında ilerleyen ve güçleri doğu cephesinde kritik ’nın tamamında kontrolü sağladı. Batı cephesinde açılan yeni cepte ise Hamam köyü ele geçirildi

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018
Köyler tek tek düşüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu'nun (), 20 Ocak'ta başlattığı Harekâtı'nda kritik gelişmeler yaşandı. Terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği kente yönelik kuzey, doğu ve batı cephelerinde operasyonlarını sürdüren TSK ve ÖSO güçleri dün doğu cephesinde, Azez-Afrin sınırındaki kritik 'nda kontrolü tamamen sağladı. Harekâtın ikinci gününde bölgeye yönelik ilerleyişini sürdüren muhalifler, dünkü operasyonlarda terör örgütünün mevzilerini ele geçirerek bölgede kontrolü sağladı. Kastal beldesini kuş bakışı gören dağ, Afrin ilçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunuyor. Bir sonraki hamle için stratejik önemde olan dağ, aynı zamanda örgütün doğu cephesindeki ilk savunma hattını oluşturuyordu.



BATI CEPHESİNDE YENİ CEP
TSK ve ÖSO güçleri batı cephesinde de hızla ilerliyor. Harekâtın üçüncü gününde, Hatay Kumlu ilçe merkezinin 12 kilometre doğusundan Afrin sınırına adım atan Mehmetçik, batı cephesinde yer alan bu hattan yeni bir cep açtı. Afrin'in Hatay'la sınır ilçesi Candaris'in uç köyü olan Hamam, TSK ve ÖSO güçlerince ele geçirildi. Böylece Mehmetçik kuzeyde 3, batıda 2, doğu cephesinde de 1 cepten terör örgütünün kontrol ettiği alanlara girmiş oldu. Ele geçirilen bölgeler ise şöyle şekillendi:

BATI CEPHESİ: Cinderis hattında Hamam köyü, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi karşısındaki cepte Harmanlık köyü, Hatay'ın Hassa ilçesi karşısında bulunan cepte, Admanli köyü.

KUZEY CEPHESİ: Kilis Hisarköy güneyindeki Şankil, yine Kilis Saatli güneyinde bulunan Hayuglu, Şeyh Ubaşi, Marsava, Şeyh Horoz, Mahmud Uşağı köyleri, daha güneyde Şeyh Ömer köyü.

DOĞU CEPHESİ: Fırat Kalkanı güçlerinin denetiminde bulunan Azez ilçesinin 4 kilometre kuzeybatısında bulunan Burseya Dağı.

TSK: 4 GÜNDE 260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde terör örgütlerine vurulan darbenin bilançosunu ilk kez açıkladı. Açıklamada, bölgeden elde edilen bilgilere göre en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada harekatın planlandığı şekilde başarıyla yürütüldüğü belirtildi.
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Köyler tek tek düşüyor
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