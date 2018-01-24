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Başbakanı Brigi Rafini, Çankaya Köşkü'nde

Giriş Tarihi: 24.1.2018 12:21
Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Çankaya Köşkü'nde

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Başbakanı Brigi Rafini'yi resmi törenle karşıladı.

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Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Çankaya Köşkü'nde
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