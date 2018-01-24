Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düsenlendi. Basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika süren toplantıya Başbakan Binali Yıldırım
, Başbakan yardımcıları Recep Akdağ
ve Bekir Bozdağ
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan
ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga katıldı. Zeytin Dalı Operasyonu'ndaki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yazılı açıklama yaptı:
Operasyon planlandığı gibi başarıyla yürüyor. Özgür Suriye
Ordusu ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha ederek, güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürüyor. Türkiye
'nin terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyeti, daha önceki operasyonlarda olduğu gibi bu operasyonda da en üst düzeyde tutuluyor.
Türkiye, bölgede yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarına da devam ediyor.
Türkiye'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Türkiye, Suriye'deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerinin huzur, güven ve refah içinde yaşayabilmeleri için üzerine düşenleri yapmayı, komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereği olarak görmekte. Operasyon, bir etnik gruba değil, terör örgütlerine karşı yapılmaktadır.
Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmekte. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneği. İdlib'deki çalışmalar tamamlandığında, bu bölge huzur ve güven yuvası haline gelecektir. PROVOKASYONA DİKKAT!
Türk medyası başta olmak üzere, tüm kamuoyu yalan, yanlış, çarpıtma mahiyetindeki provokatif haberlere, görüntülere, dedikodulara karşı dikkatli olmalıdır. Adli ve idari birimler, bu tür dezenformasyon faaliyetlerini yakından takip ederek, gerekli müdahaleleri hukuk çerçevesinde süratle ve kararlılıkla yapacaklardır.
"Ölürsem şehit, dönersem gazi olurum" diyerek cepheye giden Türk askeri ve ÖSO mensubu kardeşlerinin moral üstünlüğü Türkiye'nin en büyük gücü. Terör örgütü bölgeden tamamen temizlenene, Suriye'nin asli sahipleri olan ve Türkiye'de yaşayan 3.5 milyon Suriyeli güvenle evlerine dönene kadar operasyonlar sürecektir.