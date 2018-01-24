Sahipleri dönüyor

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Beşar Esad rejiminin Temmuz 2012'de PYD/ PKK'ya çatışmadan devrettiği Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, iç savaş boyunca terör örgütünün en çok yuvalandığı alanlardan biri olan Şenkal köyünü görüntüledi. Coğrafi konumu nedeniyle Kilis kent merkezi ve Hatay'ın bazı ilçelerinin yanı sıra İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi için de tehdit oluşturan ilçe ve sınırdaki Şenkal köyü, teröristlerce uzun yıllar Amanos Dağları'na sızmak için de kullanıldı. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcıyla beraber teröristlerden temizlenen ilk yerleşim yeri olan köy, Türkiye sınırına yaklaşık 5, Kilis'in Gülbaba köyüne de yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki köyde ÖSO askerleri 24 saat nöbet tutuyor. Çevredeki bazı yerleşim yerlerinden halen çatışma seslerinin geldiği köyde ÖSO askerleri köylülerin geride bıraktığı eşyaların korunması noktasında da azami gayret gösteriyor.







KÖYDE SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Köye, ÖSO güçlerinin denetiminin ardından çevredeki diğer köylerden de göçler başladı. 5 çocuğuyla beraber köyüne dönen Ayşe Mahmud, köyü uzaktan gören bir mevkiye geldiğinde eline aldığı beyaz bir bez parçasını sallayarak topraklarına giriş yaptı. ÖSO güçlerini görünce gözyaşlarına hâkim olamayan Mahmud, askerleri alınlarından öperek teşekkürünü dile getirdi. Türkiye'ye ve ÖSO güçlerine teşekkür eden Mahmud, askerlerin de yardımıyla, traktör kasasındaki eşyalarını yaklaşık bir yıldır ayrı kaldığı evine taşıyıp yerleştirdi.







EŞİ VE 3 OĞLU PYD/PKK'NIN ESİRİ

55 yaşındaki Mahmud, terör örgütü PYD'nin bölgeye gelmesiyle beraber evlatlarının zorla silah altına alınmak istendiğini söyledi. Karşı çıktıkları için eşinin ve 3 oğlunun PYD tarafından esir alındığını belirten Mahmud, "Eşim ve oğullarımın akıbetini bilmiyorum. İnşallah onlara da kavuşurum. Buranın da kurtarıldığını duyunca köye gelmeye karar verdik" dedi.

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