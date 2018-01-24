TEDAŞ şehidine veda...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırındaki Kaletepe Mahallesi'ne kurulan çadır kente yapılan saldırıda şehit olan TEDAŞ çalışanı 30 yaşındaki Şahin Elitaş
, dün son yolculuğuna uğurlandı. Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze baba evine getirilip helallik alındı. Ardından Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'ne getirilen şehit için burada cenaze namazı kılındı. Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Adem Yeşildal, Mehmet Öntürk, MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, CHP Hatay milletvekili Serkan Topal ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. 2 çocuk babası Şahin Elitaş'ın cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.