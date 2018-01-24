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‘Üç evladım var hepsi de bu vatana feda olsun’

Giriş Tarihi: 24.1.2018
‘Üç evladım var hepsi de bu vatana feda olsun’
Afrin'e giden askeri konvoyu durdurarak görevli oğlu Ulaştırma Er Esad Ahmet Kara'ya sarılıp helallik alan ve bu görüntüleri sosyal medyada yayımlanan baba , "3 evladım da vatana kurban olsun" dedi. Hüseyin Kara'nın oğluna sarılma görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasıyla durumdan haberdar olan Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, beraberindeki heyetle Osmaniye'de yaşayan Kara ailesini ziyaret etti. Baba Hüseyin Kara da 7 çocuğundan üçünün asker olduğunu belirterek, oğullarını kına yakarak vatani görevlerini yapmaya gönderdiğini söyledi. Oğullarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Kara, "Allah ordumuzu muzaffer edecektir inşallah. 3 oğlum var 3'ü de asker. 3'ü de vatana kurban olsun" dedi.
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‘Üç evladım var hepsi de bu vatana feda olsun’
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