Devlet Bahçeli: Afrin demek Hatay demektir, Kilis demektir

MHP
lideri Devlet Bahçeli
, Zeytin Dalı Harekâtı
'na desteğini bir kez daha Twitter'dan vurguladı. Türkiye'nin havadan karadan ateş olup Afrin'i kavradığını belirten Bahçeli, "Zeytin Dalı Harekâtı huzur ve güvenliğimizi sağlayacaktır. Çünkü Afrin demek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir" ifadelerini kullandı. Harekâtın 5. gününde teröristlerin ihanetlerinin bedelini ağır bir şekilde ödediğini belirten Bahçeli, "Her dağın yamacı, her taşın altı kirden pastan arındırılmaktadır. Afrin'in huzura kavuşacağı günler sayılı ve yakındır" dedi. Bahçeli paylaşımında "İçimizdeki YPG'lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızılelma'nın onuruyla manen küle döneceklerdir" ifadelerini de kullandı.