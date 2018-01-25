FETÖ sanığı avukata 9 yıl hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne ��ye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Nizam Hukukçular Derneği başkanına 9 yıl hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık avukat Serkan Ulufer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Ulufer hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın mahkemeye gönderdiği yazılı savunmanın etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek sanık Ulufer'in cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanık Ulufer'i 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.