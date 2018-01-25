‘Güvendiğim komutanlar halka ateş edince şoka girdim’

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) 15 Temmuz
darbe girişiminde TRT
'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ile ilgili 131 sanığın yargılandığı davada, sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık Aykut Keklik, 15 Temmuz'da içtima için toplandıklarını ve TRT'ye götürüldüklerini söyleyerek, "Bir müddet sonra halkın sesi geldi. Yüzbaşı Duran Keskin hedef gözeterek ateş ediyordu. Şoka girdim. Tanıdığım güvendiğim subaylar halka ateş ediyordu. Ben havaya ateş ettim. Rütbelilerin işlediği suçlardan sorumlu tutuluyoruz. Tahliyemi istiyorum" dedi.