İstanbul Jandarması 29 Milyonluk vurgun yapan çeteyi çökertti!

İstanbul genelinde Bilişim Sistemleri'nin kullanılması yoluyla hırsızlık suçunun işlendiğinin öğrenilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde İstanbul ve Kocaeli ili Gölcük ilçesinde, mağdurların banka hesaplarına girerek, başka hesaplara transfer etmek suretiyle suç işleyen örgüt üyesi 13 şüphelinin faaliyetleri, adres ve iletişim bilgileri tespit edildi.

O SİTELERE YÖNLENDİRDİLER

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca elde edilen bilgiler ve yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirmesi ve yapılan fiziki takipler sonucunda şüpheli şahısların 8 farklı ulusal bankaya ait internet sitelerini kopyaladıkları ve yolladıkları sahte SMS mesajları (bu amaçla günlük 30.000 ila 50.000 arasında SMS göndermektedirler) ile vatandaşları bu sitelere yönlendirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, mağdurların banka hesaplarına erişmek amacıyla Facebook ve Instagram uygulamaları üzerinden reklam yayınladıkları öğrenildi. Bu reklamların altına kendi yaptıkları sahte banka sitelerine ait linkleri yerleştirerek vatandaşları bu sitelere yönlendirdikleri ortaya çıktı. Ayrıca vatandaşları telefon yoluyla arayarak "cep telefonunuzu gelen kodu" yollayın diyerek şifrelerini çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin, zor durumda olan vatandaşları "Facebook ve Instagram üzerinden reklam yoluyla kredi temin ettikleri algısı oluşturup vatandaşlardan kart ve hesap bilgilerini alıp, mağdur hesaplarındaki paraları bu hesaplara transfer ederek nakde çevirdikleri tespit edildi.

1 YILDA 25 MİLYON TL

Şüphelilerin, mağdurların banka hesaplarına girmelerine müteakip örgüt içerisinde toplayıcı olarak nitelendirilen grup üyelerinin piyasadan ele geçirdikleri farklı şahıslara ait banka ve kredi kartlarına paraları aktardıkları; bu paraların 2 bin TL'ye kadar olanlarını bankamatikler vasıtasıyla, daha büyük meblağları ise anlaşmalı kuyumcular vasıtası ile kredi kartı üzerinden komisyon vermek suretiyle çektikleri tespit edildi. Bu kapsamda tespit edilen kuyumcular ve tekel bayilerinden POS cihazı kullanmak suretiyle 1 yıl içerisinde 25 milyon TL'lik işlem yapıldığı görüldü. Operasyon sonucunda suçta kullanılan pos cihazları ve bankamatik kartları ele geçirildi.

Ekiplerin bu kapsamda bankalarla toplantılar yaptığı, güvenlik birimleri ile ortak çalışma grubu oluşturduğu, Whatsapp, e-mail vb. iletişim vasıtaları ile anlık veri paylaşımı dâhil olmak üzere işbirliğine gittiği öğrenildi. Bu yolla fiziki takipte tespit edilen bir şüphelinin yaptığı bankacılık işlemi zaman kaybetmeksizin bankadan alınan hesap hareketleri ve ATM görüntüleri ile desteklendi.

Ayrıca şüphelilerin tespitine ve suçun delillendirilmesine yönelik olarak bankaların ellerinde bulunan ve kendi güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalardan da faydalanıldığı öğrenildi. İlgili bankalara ait siber güvenlikten sorumlu birimler kendi tespit ettikleri şüpheli işlemleri, şahıs ve telefon numaralarını soruşturmayı yürüten birim ile paylaştı. Bu yolla teknik ve fiziki takip dışında kalan verilere ulaşılması sağlandı.

TOPLAMDA 29 MİLYON TL

Dosya kapsamında toplam 4 milyon TL'yi bulan bankamatik para çekimi yapıldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra kuyumcular vasıtasıyla yapılan 25 milyon TL tutarında kredi kartı çekim işlemi bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca bankalardan gelen yazılarda yıl başından itibaren şüphelilere ait olduğu değerlendirilen işlemlerin olduğu görüldü. Bütün bu veriler göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkarılan suçun mali boyutunun tahmin edilenin oldukça üzerinde olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Suç örgütünün faaliyetlerini sona erdirmek ve şüphelileri yakalamak maksadıyla 11 Ağustos 2017 tarihinde 07.00'dan itibaren 12 ayrı adreste yapılan arama sonucunda 13 şüphelinin tamamı ele geçilmişti. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 adet silah ve bu silahlara ait 106 adet mermi, 6 adet bilgisayar, 40 adet cep telefonu, 50 adet bankamatik kartı,110 adet sim kart,4 adet POS cihazı,7.000 TL,1300 euro,8 adet cumhuriyet altını,3 adet çeyrek altın,15 adet çeşitli bankalara ait slip,6 adet banka işlem fişi,3 adet modem,1 adet sim kart okuyucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.