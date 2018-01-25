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İşte Afrin'de ele geçirilen terörist mevzileri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği alanlardaki / mensuplarınca oluşturulan betonarme ve çukur mevziler görüntülendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 07:54 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 08:03
İşte Afrin'de ele geçirilen terörist mevzileri

Terör örgütleri / ve DEAŞ'a yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı.

Teröristlerin kaçtığı mevziler görüntülendi.

İşte Afrin'de ele geçirilen terörist mevzileri

Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti.

Üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünel mevzilerde teröristlerin nöbet noktaları ve tünel içindeki yatakları da görüntülerde yer aldı.

Komandoların demir kapılarla giriş yapılan mevzileri kontrol edişinin yansıdığı görüntülerden, alanda teröristin kalmadığı belirlendi.

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İşte Afrin'de ele geçirilen terörist mevzileri
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