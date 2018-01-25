Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Karaman merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

merkezli 5 ilde operasyonu: 11 gözaltı

merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 14:32
Karaman merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman başta olmak üzere Konya, Ankara, Adana ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Emniyete Müdürlüğü binasına götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN