Karaman merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman başta olmak üzere Konya, Ankara, Adana ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Emniyete Müdürlüğü binasına götürüldü.

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