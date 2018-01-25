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Kılıçdaroğlu'na kızıp 'den istifa etti

Eski Cumhuriyet Halk Partisi () Tire İlçe Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Güngör, ile aynı çatı altında siyaset yapmak istemediğini gerekçe gösterip partisinden ve meclis üyeliğinden istifa etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 15:21
Kılıçdaroğlu'na kızıp CHP'den istifa etti

İstifa dilekçesini İl Başkanlığına gönderen Mustafa Güngör'ün ani kararı parti kulislerinde büyük yankı uyandırdı. İstifasına ilişkin açıklama yapan Güngör, "Partimizde artık genel başkanın değişmesi gerekiyor. İlçemiz Tire'de de bir kamuoyu araştırması yapılsa herkesin Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istediği ortaya çıkacaktır. Parti üyeliğinden ve meclis üyeliğinden istifa etmiş olmam, CHP ile gönül bağlarımı kopardığım anlamına gelmiyor. Yaşadığım müddetçe CHP'ye oy atmaya devam edeceğim. Ancak ile aynı çatı altında siyaset yapmak istemiyorum" dedi.

Genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce'yi desteklediğini kaydeden Güngör, "Partililerimiz Muharrem İnce'nin gelmesini istiyor. Ben halkın içinden gelen, halkın adamı ve halkın çocuğuyum. O yüzden halkımızla aynı düşünüyorum. Artık genel başkanın değişmesi şart. 36. Olağan Kurultay'da Yalova Milletvekilimiz Muharrem İnce'ye başarılar diliyor, yanında olduğumu şimdiden ifade ediyorum" diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu'na kızıp CHP'den istifa etti
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