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Teröristlerin ikinci planı tutmadı

ERKAM ÇOBAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018
Teröristlerin ikinci Kobani planı tutmadı
olaylarında halkı sokağa çağıran terör örgütü -KCK'nın, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında planladığı halkı sokağa dökme planıbu kez tutmadı. Önceki gün Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında görüşülen raporda şu detaylar yer aldı:
Ülke içinde ve sınır ötesinde yürütülen etkili operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Son 3 yıldaki yaklaşık 70 bin operasyonunun 40 bini PKK'ya yönelik gerçekleştirildi. Örgütün sözde yönetici kadrosundan çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Örgüt hem kırsalda hem de ülke içinde organize hareket etme kabiliyetini yitirdi.
Halkı galeyanlarıyla sokağa döken PKK'nın sözde şehir yapılanması KCK'lı teröristlerin, kamu düzenini bozan yapıları şehirlerden kazındı. Çözüm sürecini fırsata dönüştürüp bölgede psikolojik üstünlüğü ele geçirmek isteyen terör örgütü PKK, çözüm masasını bozarak halk desteğini kaybetti.
Bölge halkı, Suriye'deki karışıklığın Türkiye'ye sıçramasından endişe duyuyor ve geçmiş kötü tecrübeleri yeniden yaşamak istemiyor.
Güvenlik güçlerinin sokaklarda daha görünür olması, terörle mücadelede proaktif bir konsepte geçilmesi, sınır güvenliği çerçevesinde alınan önlemler ile anlık istihbarat sağlayabilme kabiliyetinin artması sokak çığırtkanlığı yapma teşebbüsünde bulunanların cesaretini kırdı.
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Teröristlerin ikinci Kobani planı tutmadı
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