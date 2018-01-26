89’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İstanbul'daki "ana darbe" davasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Firari FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile 6 generalin de aralarında bulunduğu 24 sanığın yargılandığı davayla ilgili mütalaada, İstanbul'daki 88 şehidin ölümünden de sorumlu tutulan sanıklar Fethi Alpay, Muzaffer Düzenli, Özkan Aydoğdu, Eyyüp Gürler ve Murat Yanık'ın "anayasayı ihlal" suçundan 1 kez, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 88 kez olmak üzere toplamda 89 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların da onlarca kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi. 9 firari sanık ile tutuksuz yargılanan Korgeneral Erdal Öztürk'ün dosyasının ise ayrılması öngörüldü. Sanıkların eylemlerine yer verilen iddianamede, sanık eski Tümgeneral Fethi Alpay'ın Moda Deniz Kulübü'nde sözde rehin alındıktan sonra serbest bırakılıp darbeci askerlerle birlikte helikopterle birliğine geri döndüğü ve darbe girişimine aktif olarak katıldığı ancak darbe girişiminin başarısız olacağını anlaması üzerine darbe girişiminin mağduru olduğu mizanseni yaptığı anlatıldı.

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