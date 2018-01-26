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9 sosyal medya teröristi hakkında tutuklama talebi

Türkiye'nin Afrin'e yönelik 'terörü süpürme operasyonu' Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 15:47

Türkiye'nin Afrin'e yönelik 'terörü süpürme operasyonu' Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde, kullanmış oldukları sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştı.

9 TUTUKLAMA TALEBİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sorguları tamamlanan 9 şüpheli 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sevk yazısında şüpheliler hakkında "/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Suriye yapılanması olan /YPG'ye yönelik 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye ülkesi Afrin bölgesine güvenlik güçlerimize başlatılan Zeytin Dalı isimli operasyon üzerine şüphelilerin kullanmış oldukları sosyal medya hesaplarından terör örgütünün cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmaya teşvik edecek şekilde birden fazla paylaşımlarda bulundukları, bu suretle sosyal medyada kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarının tespit edildiği anlaşılmıştır" denildi.

Şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorguları devam ediyor.

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9 sosyal medya teröristi hakkında tutuklama talebi
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