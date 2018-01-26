ABD teröre karşı net tavır takınmalı

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nu ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye'nin yaptığı açıklamaları değerli buluyoruz. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını istiyoruz" diye konuştu. Terörün bölgede büyük sorunlar yarattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleye de herkesin destek vermesi gerekiyor" dedi.

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