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teröre karşı net tavır takınmalı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018
ABD teröre karşı net tavır takınmalı

Ekmek Üreticileri Federasyonu'nu ziyaret eden CHP lideri Kemal , Cumhurbaşkanı ile Başkanı arasında yapılan telefon görüşmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye'nin yaptığı açıklamaları değerli buluyoruz. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını istiyoruz" diye konuştu. Terörün bölgede büyük sorunlar yarattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleye de herkesin destek vermesi gerekiyor" dedi.

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ABD teröre karşı net tavır takınmalı
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