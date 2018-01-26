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’nin bu noktaya gelmesi önemli

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018
ABD’nin bu noktaya gelmesi önemli

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisine ilişkin soruyu yanıtlayan Bozdağ, "Amerika'nın bugün bu noktaya gelmiş olması elbette önemli ama bu harekatın devam ederken dile getirilmiş olması ayrı bir anlam da taşıyor. Güvenli bölge ayrıca konuşulacak bir konu. Harekâtın durdurulması için konuşulmaz" dedi. ile ABD arasında ciddi bir güven sorunu olduğunu belirten Bozdağ, "Bize verilen sözler başka, arazide yapılan icraat başka. Türkiye sözün bittiği noktada göbeğini kendi kesiyor ve ulusal güvenliğini, sınır güvenliğini, vatandaşlarının güvenliğini, bölgede yaşayan Türkmen, Arap ve Kürtlerin güvenliğini sağlamak için bu harekatı başlatmak zorunda kalmıştır. Türkiye'nin tercih ettiği bir harekât değil. Eğer, ABD bizimle dayanışma içine girmek istiyorsa, silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak ve YPG teröristlerine 'Fırat'ın doğusuna çekilin' diyecek" dedi. Milletvekili Mevlüt Dudu'nun roket saldırılarının Türkiye'nin içinden yapıldığı yönündeki iddiasının sorulması üzerine Bozdağ, "CHP milletvekili, bilerek veya bilmeyerek, terör örgütünün propagandasına yaptığı açıklamayla destek vermiş oldu" diye konuştu.

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