Bu sözde aydınlar terör şakşakçısı

Bir kısım sözde akademisyenlerin Türkiye'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı
Harekâtı'na yönelik eleştirilerine hükümetten ve AK Parti
'den sert tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bunlar bildik tipler, terör örgütlerinin gönüllü şakşakçıları" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Kerameti kendinden menkul aydınların yayımladığı bildiri bir utanç metnidir" diyerek tepkisini dile getirdi.
Konuyla ilgili SABAH'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise böylesine başarılı bir operasyonun üzerine gölge düşürmeye çalışılmasını art niyetli bir yaklaşım olarak nitelendirerek, "Sırtını Türkiye'ye değil Afrin'e, Kandil'e dayayanlar, ülkemizin bekası için sınırlarını teröristlerden temizleme operasyonuna ısrarla 'savaş' diyor. Ve 'savaş'ın karşısına 'barış'ı çıkartıyorlar ve sorunun 'savaş yerine barışçıl diyalog yoluyla çözülmesi' gerektiğini söylüyorlar. PKK yanlısı/ destekçisi bilinçli bir algı operasyonu yapıyorlar" diye konuştu. ÖRGÜT EMRETTİ ONLAR İMZALADI
TSK'nın başarı ile yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na karşı çıkan sözde bazı yazar ve aydınlar, önceki gün skandal bir bildiri yayımlamıştı. Aralarında Ferhat Tunç
, Hasan Cemal
, Hasip Kaplan
, Murat Belge
, Ufuk Uras
, Ertuğrul Günay
, Zülfü Livaneli gibi 170 kişinin imzası bulunan bildiride Afrin harekâtının durdurulması istenmişti. Bildirinin, örgütün bu yöndeki talimatının ardından yayımlanması dikkat çekti.