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Dışişleri'den 'a sert tepki

Sözcüsü Aksoy: Çipras'ın dün Davos'ta ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil.Başbakan Çipras'ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 19:24 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 01:58
Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki

Sözcüsü Hami Aksoy, Aleksis Çipras'ın, Davos'ta 'ye yönelik sarf ettiği ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Başbakan Çipras'ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Çipras'ın, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'nde, Türkiye'nin "saldırgan (agresif)" bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Çipras'ın dün Davos'ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Başbakan Çipras'ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki
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