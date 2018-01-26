Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Davos'ta Türkiye'ye yönelik sarf ettiği ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Başbakan Çipras'ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Çipras'ın, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'nde, Türkiye'nin "saldırgan (agresif)" bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Çipras'ın dün Davos'ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Başbakan Çipras'ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor." değerlendirmesinde bulundu.