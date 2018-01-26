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Mehmetçik besmele çekerek tank ve uçaklar ile terör hedeflerini vurdu

Afrin'deki 'na katılan , terör hedeflerini tank atışları ile vurarak köyleri ele geçiriyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 16:29
Mehmetçik besmele çekerek tank ve uçaklar ile terör hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde /KCK/PYD-YPG ve 'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan ""na katılan Mehmetçikler ele geçirdikleri köyleri muhafaza etmek için bölgedeki terör hedeflerini tank atışları ile vuruyor.

Mehmetçik besmele çekerek terör hedeflerini böyle vurdu

AFRİN'İ YAKIYORUZ DİYEREK BİRBİRLERİNİ SELAMLADI

Besmele çekerek atışları yapan askerler "Afrin'i yakıyoruz" diyerek birbirlerini selamladı. Tanklarla atışlar devam ederken, F16 uçaklar yüksek mevkilerdeki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

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Mehmetçik besmele çekerek tank ve uçaklar ile terör hedeflerini vurdu
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