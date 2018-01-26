Mehmetçik besmele çekerek tank ve uçaklar ile terör hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçikler ele geçirdikleri köyleri muhafaza etmek için bölgedeki terör hedeflerini tank atışları ile vuruyor.

Mehmetçik besmele çekerek terör hedeflerini böyle vurdu

AFRİN'İ YAKIYORUZ DİYEREK BİRBİRLERİNİ SELAMLADI

Besmele çekerek atışları yapan askerler "Afrin'i yakıyoruz" diyerek birbirlerini selamladı. Tanklarla atışlar devam ederken, F16 uçaklar yüksek mevkilerdeki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.