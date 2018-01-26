'PKK'nın DEAŞ'tan hiç farkı yok'

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından İsmail Neddef, terör örgütü PYD/PKK'nın DEAŞ ile aynı ihlalleri yaptığını, DEAŞ'ı çıkardıkları gibi PYD/PKK'yı da bölgelerinden çıkarmak için savaştıklarını söyledi.

Neddef, AA'ya yaptığı açıklamada, "Örgüt, yaptıklarıyla tamamen DEAŞ'a benziyor. Onlardan hiç farkı yok." dedi.

ÖSO komutanı, "Bizler DEAŞ terör örgütüyle Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında savaştık ve onları bölgemizden defettik. Şimdi de PKK'yı bölgemizden çıkarmak ve insanlarımızı evlerine döndürmek için savaşıyoruz." diye konuştu.

PYD/PKK'nın topraklarını işgal ederek yaklaşık 350 bin kişiyi zorla göç ettirdiğini vurgulayan Neddef, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında topraklarımızı özgürleştirip insanlarımızı evlerine döndüreceğiz." ifadesini kullandı.

Neddef, PYD/PKK'nın Afrin'deki ihlallerini şöyle özetledi:

"Örgüt, bölgelerimizde Arapça eğitimi yasaklayarak Kürtçe dilinde eğitim vermeye başladı. Şu an sivilleri tutuklamaya başladı. Örgüt ilçede kendisine muhalif olanları alıkoyuyor. İşkence ve ölümlerle karşı karşıyalar."

Terör örgütünün Zeytin Dalı Harekatı'na katılanları DEAŞ üyesi olmakla suçladığı anımsatılan Neddef, şunları kaydetti:

"Öncelikle harekata katılanlar ÖSO mensuplarıdır. Bizler daha önce DEAŞ'a karşı savaştık ve onları bölgelerimizden uzaklaştırdık. Bölgedekilerin hepsi ÖSO unsurları. Bizler topraklarımızı ve köylerimizi PKK'nın işgalinden kurtarmak için buradayız. Ayrıca elimizdeki esirlere ister PKK'lı ister başka bir grubun olsun, savaş esiri muamelesi yaparız."

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Genelkurmay Başkanlığı, 6 günü geride kalan harekatın ilk günü yaptığı açıklamada, operasyonun Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK'ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.