Terör devletine izin vermeyiz

B aşbakan Binali Yıldırım dün Türkiye Ortak Ödeme Platformu'nun imza törenine katıldı. Törende Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım şunları söyledi:

Kilis'te akşam namazında operasyondaki askerlerimize, kahraman güvenlik kuvvetlerimize duasını yaparken bu alçaklar roket atarak ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Onlarca yaralı var. Arkasından gereken karşılık verildi, bu alçakların mevzileri yerle bir edildi. Dua eden o insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar? Eğer yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın, onunla karşılaşın. Bunların işi gücü alçaklık. Nerede savunmasız, sivil bir insan varsa ona zulüm ederler, onun hayatına kastederler.

Biz, durup dururken bu operasyonu başlatmadık. Güney hudutlarımızda oluşturulmaya çalışılan bir şer kuşağını, terör oluşumunu, sözde devlet oluşumunu yok etmek için bunu yapıyoruz. Bu haklı ve meşru bir operasyon. Onun için dünya da bu konuda Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını teslim etmektedir.

KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ

Üzücü olan, müttefik bildiğimiz, NATO'da yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyette. ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması, bölgede planladığı çalışmaları terör örgütüyle yapması Amerika halkını küçük düşürücü bir iş. NATO sınırlarını korumak gerekirken, NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara örtülü destek, açık destek vermesi akla ziyan bir iştir.

Biz, İran'dan Akdeniz'e, Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca, bin 350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat'ın doğusu, ister Fırat'ın batısı olsun. İnsanımızın can ve mal güvenliğine, bölgenin yeni kaoslara, sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyiz.

40 YILDIR BİLİRİZ

Masum Arapları, Kürt kardeşlerimizi, Türkmenleri canından bezdiren terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirildi. Operasyon, planlandığı gibi gidiyor. Burada DEAŞ ve PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG ister PYD koysunlar, hangi kılığa girerse girsinler, biz onları 40 yıldır biliriz.

DEAŞ örgütüyle de en amansız mücadeleyi Türkiye yapıyor. Diğerleri lafını yapıyor. Amerika'nın DEAŞ ile nasıl mücadele yaptığını Rakka'dan, PYD'nin YPG'nin eskortunda DEAŞ'lıları silahlarıyla nasıl yolcu ettiklerini bütün dünya gördü. Oradan çıksınlar da başka yere gitsinler. Gitsinler Mısır'da toplu katliam yapsınlar, camilere saldırsınlar, Türkiye'de, Avrupa'ya gidip eylem yapsınlar. İnsanlığın başına bela olmaya devam etsinler.