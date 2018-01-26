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Terör örgütü yandaşlarından 'ün ortasında dayak!

İSTANBUL'da, Afrin’deki hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto eden DKP/BÖG üyelerinin devlet ve aleyhinde slogan atmalarına tepki gösteren 3 kişi, örgüt üyelerinin saldırısına uğradı. Gençlere saldırıp feci şekilde döven 5 örgüt üyesi yakalanırken, olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 16:39
Terör örgütü yandaşlarından Kadıköy'ün ortasında dayak!

'de pazar günü toplanan bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (), terör örgütü hedeflerine yönelik Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto etti. Protesto sırasında grubun devlet ve TSK aleyhine slogan atmasına üç genç tepki gösterdi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, eyleme müdahale ederek DKP/BÖG (Devrimci Komünanlar Partisi Birleşik Özgürlük Güçleri) üyesi 13 kişiyi gözaltına aldı.

Terör örgütü yandaşlarından Kadıköy'ün ortasında isyan ettiren dayak

EYLEM SIRASINDA ATILAN SLOGANLARA TEPKİ GÖSTEREN GENÇLERE DAYAK!

Eylem sırasında atılan sloganlara tepki gösteren üç genç, daha sonra eylem yapılan yerin yakınındaki kafede oturdu. Polisin yaptığı gözaltıların ardından, kaçtıkları ara sokaklardan geri dönen beş kişi, eyleme tepki gösteren gençlerin yanına geldi. Kısa bir süre gençlere sözlü hakaret eden grup, daha sonra tekme tokat saldırdı. Gençleri döven beş kişi kaçtı.

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden saldırganların kimliğini belirledi. Terörle Mücadele Operasyon timleri, DKB/BÖG üyesi oldukları belirlenen beş kişiyi gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı aleyhine mesaj atan ve terör örgütü propagandası yapan DBK/BÖG üyesi iki kişiyi de gözaltına aldı.

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Terör örgütü yandaşlarından Kadıköy'ün ortasında dayak!
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