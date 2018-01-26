"Zeytin Dalı" ile teröristlerden temizlenen köylerine döndüler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ediyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı Adamanlı köyünün teröristlerden kurtarılmasının ardından evlerine dönenlere gıda malzemesi dağıtan Mehmetçik, vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi. Köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanı, kendisine teşekkür eden köylülere, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız." dedi.