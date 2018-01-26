Haberler Gündem Haberleri "Zeytin Dalı" ile teröristlerden temizlenen köylerine döndüler

"Zeytin Dalı" ile teröristlerden temizlenen köylerine döndüler AA ekibi yoğun çatışmaların ardından teröristlerden kurtarılan Adamanlı köyünü görüntüledi. Çatışmalar sonucu 30 PYD/PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği köyde teröristlerin, zor kullanarak girdikleri evlerde mevziler oluşturup TSK unsurlarına saldırı düzenlemek için duvarlara delikler açtıkları görüldü. Mehmetçik'in köyü teröristlerden kurtarmasının ardından evlerine dönen ailelere gıda yardımında bulunuldu, askeri doktorlar köy sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi. Köy sakini Seyidu, "Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm" dedi. Köyü teröristlerden kurtaran birliğin komutanı, kendisine teşekkür eden köylülere, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 26.1.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 14:23