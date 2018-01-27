Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Afrinli amcanın duygulandıran sözleri

Afrinli amcanın duygulandıran sözleri

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Adamanlı Köyü'nün teröristlerden temizlenmesinin ardından köyüne dönen 70 yaşındaki "'nin geldiğini duydum, döndüm" dedi.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 23:53 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 01:58
Afrinli amcanın duygulandıran sözleri

(), Afrin'de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ediyor.

Yoğun çatışmaların yaşandığı teröristlerden kurtarılmasının ardından evlerine dönenlere gıda malzemesi dağıtan Mehmetçik, vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi.

"DUYDUK Kİ TÜRKİYE GELMİŞ HEMEN EVİME DÖNDÜM"

Köyün teröristlerden temizlenmesinin ardından evine yeniden kavuşan 70 yaşındaki , TSK mensuplarına teşekkür etti. Terör örgütü üyelerinin olduğu dönemde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Seyidu, zor günler geçirdiklerini belirtti. TSK'nin köylerine geldiğini duyduktan sonra hemen döndüklerini belirten Seyidu, "Duyduk ki gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm. Çok memnunuz. Bize her şeyi sağlıyorlar. Keyfimiz yerinde." diye konuştu.

"SİZİN İÇİN BURADAYIZ"

Köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanı da aileleri ziyaret etti. Sohbet ettiği ailelerin sorunlarını dinleyen birlik komutanı albay, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Bir sıkıntınız olduğunda, yemek, ilaç, giyecek gibi, mutlaka haberimiz olsun. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız. Güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrinli amcanın duygulandıran sözleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN